Информации о пострадавших нет.

На Кузбассе пожарные МЧС России тушат бензовоз после ДТП. Соответствующая информация опубликована представителями пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области. Известно, что один из участков автомобильной трассы "Кемерово - Новокузнецк" пришлось перекрывать из-за аварии с участием грузовиков Scania и Volvo. Впоследствии одно из транспортных средств загорелось. Инцидент зафиксирован около 04:10 утра по местному времени (в 00:10 утра по Москве) на 41-ом километре дороги.

По предварительным данным, у Volvo, перевозившего дизельное топливо, лопнуло колесо, затем автомобиль Scania совершил наезд на Volvo. В дальнейшем произошло возгорание автомобиля Volvo. пресс-служба экстренного ведомства по региону

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Местные правоохранители временно перекрыли движение на участке с 30-го по 50-й км. Объезд трассы осуществляется по автодороге.

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Фото и видео: ГУ МЧС России