На Кустодиева полиция задержала водителя-наркомана на Mazda

Во время досмотра в машине было найдено большое количество пакетиков с наркотическим порошком.

В Выборгском районе Петербурга в полночь 15 августа полиция задержала водителя-наркомана на Mazda. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".

В полицию сообщили, что во дворе дома № 12 на улице Кустодиева водитель автомобиля в нетрезвом состоянии. В ходе проверки выяснилось, что 43-летний водитель находился под действием наркотических веществ. Во время досмотра в машине было найдено большое количество пакетиков с наркотическим порошком.

Известно, что семь лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы за хранение наркотиков.

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Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор

