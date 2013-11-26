На Кустодиева полиция задержала водителя-наркомана на Mazda

В Выборгском районе Петербурга в полночь 15 августа полиция задержала водителя-наркомана на Mazda. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".
В полицию сообщили, что во дворе дома № 12 на улице Кустодиева водитель автомобиля в нетрезвом состоянии. В ходе проверки выяснилось, что 43-летний водитель находился под действием наркотических веществ. Во время досмотра в машине было найдено большое количество пакетиков с наркотическим порошком.
Известно, что семь лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы за хранение наркотиков.
Ранее двум петербуржцам стало плохо на свингер-вечеринке в Купчино.
Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор
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