На Купчинской улице в подсобном помещении нашли труп пенсионера

Стражи порядка нашли на чердаке во Фрунзенском районе труп горожанина. По информации Piter.tv, тело принадлежи 60-летнему мужчине.
Мертвого человека обнаружили в подсобном помещении в жилом доме на Купчинской улице накануне, 24 июня. Тело было уже с гнилостными изменениями.
На данный момент эксперты устанавливают причину смерти горожанина. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: житель Петергофа задушил жену, простившую ему убийство годовалой дочери.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все