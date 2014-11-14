На Купчинской улице в подсобном помещении нашли труп пенсионера

На данный момент эксперты устанавливают причину смерти горожанина.

Стражи порядка нашли на чердаке во Фрунзенском районе труп горожанина. По информации Piter.tv, тело принадлежи 60-летнему мужчине.

Мертвого человека обнаружили в подсобном помещении в жилом доме на Купчинской улице накануне, 24 июня. Тело было уже с гнилостными изменениями.

На данный момент эксперты устанавливают причину смерти горожанина. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: житель Петергофа задушил жену, простившую ему убийство годовалой дочери.

Фото: Piter.tv