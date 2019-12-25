На Кудровском проезде ограничат движение 28 декабря

Для автотранспорта будет открыта только одна полоса дороги.

В понедельник, 28 декабря, в Петербурге ожидается ограничение движения на Кудровском проезде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

Известно, что с 00:00 до 06:00 для автотранспорта будет открыта только одна полоса дороги. На этом участке специалисты будут ремонтировать железнодорожный переезд.

Водителей Северной столицы и ленобласти просят стоить свой маршрут с учетом соответствующих ограничений.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный поджег автомобиль на парковке в Невском районе.

Фото: Piter.TV