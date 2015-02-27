На Кубани сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в особо тяжком преступлении

Полиция задержала троих приезжих в селе Новопавловка.

В Краснодарском крае сотрудники отдела уголовного розыска правоохранительных органов по Белоглинскому району получили от жительницы села Новопавловка информацию о том, что двое её знакомых вошли в домовладение, находящееся в этом же населённом пункте, в котором проживают трое приезжих граждан, но после этого уже длительное время не выходят на связь. В результате оперативно работы полицейские установили, что на месте инцидента было совершено особо тяжкое преступление. Специалисты смогли задержать троих подозреваемых, временно проживающий в указанном населенном пункте. В текущий момент фигуранты расследования переданы надзорным органам.

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Фото и видео: МВД Медиа