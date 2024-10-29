На Кубани мужчину обезвредили после угроз взорвать боевую гранату на ферме

Росгвардия задержала местного жителя со снарядом.

Сотрудники специального подразделения Росгвардии обезвредили в Успенском районе Краснодарского края мужчину, вооруженного боевой гранатой. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления профильного ведомства. Известно, что на территории одной из местных станиц представители СОБР "Беркут-Юг" задержали месного жителя. Тот заперся в заброшенном фермерском помещении и при себе имел предмет, напоминающий боеприпас.

Взрывотехники Росгвардии на месте обследовали взрывоопасный предмет и установили, что это ручная граната Ф-1. Со слов задержанного, боеприпас ему подарил знакомый несколько лет назад. пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

В правоохранительных органах добавили журналистам, что мужчина угрожал привести боевую гранату в действие, в течение нескольких часов со злоумышленником велись переговоры. Сейчас подозреваемый доставлен в отдел для разбирательств. В его отношении будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю