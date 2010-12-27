На Кубани ищут педофила, который изнасиловал падчерицу

Мужчина изнасиловал дочь жены и скрылся.

В Краснодарском крае объявлен в розыск 37-летний мужчина, который надругался над 13-летней падчерицей.

Роман Шилов подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает СК, ночью 3 августа, когда матери девочки не было дома, мужчина разбудил дочь жены и изнасиловал ее под угрозой убийства. Девочка рассказала о произошедшем только на следующий день, когда мужчина ушел на работу. Мать девочки немедленно обратилась в полицию. Мужчина к этому времени успел скрыться.

Сейчас мужчина объявлен в федеральный розыск. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно- русого цвета, коротко стриженные, в области правой брови ссадина.

Сегодня ранее: Москвичка обвинила своего мужа в изнасиловании. Мужчину арестовали.

Фото:Pixabay, СУ СК РФ по Краснодарскому краю