Молодая москвичка обвинила мужа в изнасиловании

31-москвичка обратилась с заявлением в полицию об изнасиловании собственным мужем.
Инцидент произошел в январе 2019 года. Женщина написала заявление в полицию на собственного мужа, обвинив того в изнасиловании. В полиции женщина рассказала, что муж напал на нее и вступил с ней в сексуальный контакт против ее воли.
Спустя полгода мужчину задержали. На допросе он сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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Фото:24.kz
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