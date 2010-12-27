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Молодая москвичка обвинила мужа в изнасиловании
Сегодня, 13:48
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MShaffter

Молодая москвичка обвинила мужа в изнасиловании

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Женщина написала заявление в полицию, мужа задержали.

31-москвичка обратилась с заявлением в полицию об изнасиловании собственным мужем.

Инцидент произошел в январе 2019 года. Женщина написала заявление в полицию на собственного мужа, обвинив того в изнасиловании. В полиции женщина рассказала, что муж напал на нее и вступил с ней в сексуальный контакт против ее воли.

Спустя полгода мужчину задержали. На допросе он сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Сегодня ранее: В Курганской области 21-летний отец забил до полусмерти 2-месячного сына.

Фото:24.kz

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

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