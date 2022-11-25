На Кубани два человека погибли при падении параплана

Параплан приземлился на автомобиль.

в Апшеронском районе Краснодарского края, по улице Кирова в городе Хадыженск, два человека погибли при падении параплана. Соответствующее заявление журналистам сделал представитель региональных экстренных служб. Известно, что воздушное средство приземлилось на легковой автомобиль. Жертвами трагедии стали парапланеристы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Очевидцы отметили, что после падения параплана на машину, возгорания не было.

Параплан летал над домами, кружился, в какой то момент он резко начал падать и прям на багажник. Оба мужчины молодые — 30-35 лет Элеонора, владелица пострадавшего BMW

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Фото и видео: Telegram / SHOT