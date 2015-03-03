На Кронштадтской площади полиция весь вечер обыскивала "Шкоду Рапид"

Причины такого тщательного осмотра машины неизвестны.

Петербуржцы в течение всего вечера 12 февраля наблюдали странную ситуацию на Кронштадтской площади. Примерно с половины пятого до поздней ночи полиция вместе с служебной собакой держала на дороге "Шкоду Рапид". Машину зажали на пересечении проспекта Стачек и Ленинского проспекта. Об этом местные автомобилисты написали в социальных сетях. Опубликованы также фото и видеоматериалы с места событий. Однако точной причины такого поведения представителей закона им неизвестны.

Жители района рассказали, что заметили на участке и сотрудников ППС, и военных. Они обыскивали машину. При этом все двери и багажник транспортного средства были открыты. Одна из очевидец написала, что около половины девятого вечера специалисты снимали отпечатки пальцев с автомобиля. Другой петербуржец пояснил, что сначала ДПС пыталась догнать неизвестного, а после люди "уже в браслетах стояли". Позже к месту подъехали еще два "Патриота".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после смертельной аварии в Красносельском районе.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Костян Давыдов

