На Крымском мосту фура с содой протаранила грузовик

Одна из фур врезалась в стоящую пустую фуру.

На Крымском мосту произошло ДТП с двумя фурами.

Авария произошла незадолго до полуночи 24 июня. По предварительным данным, фура, груженная технической содой, двигалась в сторону Тамани. На 146 километре трассы "Новороссийск - Керчь" фура врезалась в стоящий пустой грузовик. От удара прицеп с содой накренило и отбросило на отбойник.

В результате ДТП пострадал водитель фуры. Сода рассыпалась на проезжую часть. Движение о мосту было ограничено на период ликвидации последствий ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее: В Уфе машина с людьми упала с обрыва в реку

Фото:ВК, Инцидент Симферополя