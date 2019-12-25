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На Крымском мосту фура с содой протаранила грузовик
Сегодня, 10:41
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MShaffter

На Крымском мосту фура с содой протаранила грузовик

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Одна из фур врезалась в стоящую пустую фуру.

На Крымском мосту произошло ДТП с двумя фурами.

Авария произошла незадолго до полуночи 24 июня. По предварительным данным, фура, груженная технической содой, двигалась в сторону Тамани. На 146 километре трассы "Новороссийск - Керчь" фура врезалась в стоящий пустой грузовик. От удара прицеп с содой накренило и отбросило на отбойник. 

В результате ДТП пострадал водитель фуры. Сода рассыпалась на проезжую часть. Движение о мосту было ограничено на период ликвидации последствий ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото:ВК, Инцидент Симферополя

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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