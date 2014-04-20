На Красносельском шоссе закололи ножом 47-летнего жителя города Никольское

Накануне, 22 апреля, на Красносельском шоссе сотрудники полиции обнаружили труп 47-летнего мужчины. На теле эксперты нашли множество ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили по "горячим следам" 55-летнего жителя Никольского, который подозревается в нападении на товарища.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Началось расследование.
Ранее на Piter.tv: стала известна причина взрыва под Оренбургом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все