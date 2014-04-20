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На Красносельском шоссе закололи ножом 47-летнего жителя города Никольское
Сегодня, 15:51
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На Красносельском шоссе закололи ножом 47-летнего жителя города Никольское

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Пострадавший погиб на месте нападения.

Накануне, 22 апреля, на Красносельском шоссе сотрудники полиции обнаружили труп 47-летнего мужчины. На теле эксперты нашли множество ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили по "горячим следам" 55-летнего жителя Никольского, который подозревается в нападении на товарища. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv: стала известна причина взрыва под Оренбургом.

Фото: Piter.tv

Теги: заколол ножом, никольское, полиция, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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