На Красносельском шоссе закололи ножом 47-летнего жителя города Никольское

Пострадавший погиб на месте нападения.

Накануне, 22 апреля, на Красносельском шоссе сотрудники полиции обнаружили труп 47-летнего мужчины. На теле эксперты нашли множество ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили по "горячим следам" 55-летнего жителя Никольского, который подозревается в нападении на товарища.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Началось расследование.

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Фото: Piter.tv