На Композиторов грабитель с баллончиком напал на бывшую одноклассницу

Мужчина отобрал сумку с деньгами и ключами от квартиры.

Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина и рассказал об ограблении своей сожительницы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, на улице Композиторов на женщину напал грабитель и, распылив из газового баллончика, отобрал сумку, в которой лежали 700 рублей и ключи от квартиры.

Подозреваемого в совершении преступления удалось оперативно задержать. Им оказался безработный мужчина, бывший одноклассник пострадавшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com