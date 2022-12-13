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На Комендантском проспекте тушили балкон жилого дома
Сегодня, 11:08
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На Комендантском проспекте тушили балкон жилого дома

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Тушить объект отправились три спецмашины и 15 спасателей. 

Сегодня утром, 6 мая, в Приморском районе горел балкон в жилом доме. Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 31. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В трехкомнатной квартире огонь охватил балкон. Пламя распространилось по площади два квадратных метра. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:06. Тушить объект отправились три спецмашины и 15 спасателей. 

В 04:24 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии.

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, комендантский проспект, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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