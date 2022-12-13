На Комендантском проспекте тушили балкон жилого дома

Тушить объект отправились три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня утром, 6 мая, в Приморском районе горел балкон в жилом доме. Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 31. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В трехкомнатной квартире огонь охватил балкон. Пламя распространилось по площади два квадратных метра.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:06. Тушить объект отправились три спецмашины и 15 спасателей.

В 04:24 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv