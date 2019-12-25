На Комендантском проспекте пьяная женщина зарезала собственного мужа

Нападающая вонзила нож в грудь мужчины, от полученных травм он скончался.

В воскресенье, 12 июля, в одной из квартир дома на Комендантском проспекте произошла пьяная ссора между супругами, которая закончилась убийством одного из них. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что женщина поссорилась со своим мужем и во время конфликта зарезала его ножом. Пострадавший защищался руками, по которым пару раз ударило лезвие. После этого нападающая вонзила нож в грудь мужчины, от полученных травм он скончался.

Подозреваемую в совершении убийства задержали. С места происшествия изъяли улики, среди которых было пять ножей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com