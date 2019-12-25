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Ночью на Комендантском проспекте сгорела строительная бытовка
Сегодня, 7:38
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Ночью на Комендантском проспекте сгорела строительная бытовка

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Объект площадью 8 кв. метров оказался в огне. О причинах возгорания не сообщается.

Ночью в Приморском районе сгорела строительная бытовка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Cообщение о пожаре на Комендантском проспекте, 61 поступило 20-го августа в 02:27. В огне оказалась дощатая, крытая железом, бытовка. В 02:45 с огнем удалось справиться.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала женщина. 

Фото: pixabay.com

Теги: бытовка, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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