Ночью на Комендантском проспекте сгорела строительная бытовка

Ночью в Приморском районе сгорела строительная бытовка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Cообщение о пожаре на Комендантском проспекте, 61 поступило 20-го августа в 02:27. В огне оказалась дощатая, крытая железом, бытовка. В 02:45 с огнем удалось справиться.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовой аварии с автомобилем ДПС на КАД пострадала женщина.
Фото: pixabay.com
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