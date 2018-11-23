На Колтушском шоссе в Янино построят три надземных перехода

Проекты реализуются с учётом будущих изменений транспортной инфраструктуры региона.

Государственная экспертиза утвердила проекты строительства трёх надземных пешеходных переходов на Колтушском шоссе в Янино (Всеволожский район Ленобласти). Строительство начнётся в 2025 году.

Первый переход построят рядом с 2-й линией, второй - вблизи Новой улицы, а третий - у улицы Военный Городок. Эти сооружения заменят существующие пешеходные переходы со светофорами, что сделает проезд по Колтушскому шоссе более комфортным. Проекты реализуются с учётом будущих изменений транспортной инфраструктуры региона. Планируется, что в будущем к Колтушскому шоссе присоединится 6-й этап Широтной скоростной магистрали, ведущей во Всеволожск.

Третий этап расширения Колтушского шоссе завершится в 2027 году. Ремонтные работы пройдут на участке от Суоранды до Старой. В рамках проекта планируют убрать неудобный перекрёсток с дорогой на Кудрово и построить развязку с отдельным выездом в сторону молодого города. Также планируется демонтировать светофор на горке и сделать движение из Колтушей в сторону Санкт-Петербурга односторонним.