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На Колтушском шоссе в Янино построят три надземных перехода

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Проекты реализуются с учётом будущих изменений транспортной инфраструктуры региона.

Государственная экспертиза утвердила проекты строительства трёх надземных пешеходных переходов на Колтушском шоссе в Янино (Всеволожский район Ленобласти). Строительство начнётся в 2025 году.

Первый переход построят рядом с 2-й линией, второй - вблизи Новой улицы, а третий - у улицы Военный Городок. Эти сооружения заменят существующие пешеходные переходы со светофорами, что сделает проезд по Колтушскому шоссе более комфортным. Проекты реализуются с учётом будущих изменений транспортной инфраструктуры региона. Планируется, что в будущем к Колтушскому шоссе присоединится 6-й этап Широтной скоростной магистрали, ведущей во Всеволожск.

Третий этап расширения Колтушского шоссе завершится в 2027 году. Ремонтные работы пройдут на участке от Суоранды до Старой. В рамках проекта планируют убрать неудобный перекрёсток с дорогой на Кудрово и построить развязку с отдельным выездом в сторону молодого города. Также планируется демонтировать светофор на горке и сделать движение из Колтушей в сторону Санкт-Петербурга односторонним.

Ранее мы сообщили о том, что новая система оплаты проезда введена в трех районах Ленобласти.

Видео: Telegram / Dorogi_lo

Теги: ленобласть, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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