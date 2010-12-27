На Коломяжском проспекте перевернулась машина "Делимобиль"

Водитель серьезных повреждений не получил и стал ждать сотрудников полиции.

В воскресенье, 28 октября, на съезде с Коломяжского путепровода перевернулся легковой автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

Как стало известно, в ДТП попала машина каршерингового сервиса "Делимобиль". По предварительной информации, из-за гололедицы водитель не справился с управлением и попал в занос, в результате которого авто перевернулось и влетело в дорожное ограждение. По словам очевидцев, пассажир за рулем серьезных повреждений не получил и остался на месте ДТП дожидаться сотрудников ГАИ.

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Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"