Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Коломяжском проспекте перевернулась машина "Делимобиль"
Сегодня, 16:35
0
Rybka123
376

На Коломяжском проспекте перевернулась машина "Делимобиль"

0
 
 

Водитель серьезных повреждений не получил и стал ждать сотрудников полиции.

В воскресенье, 28 октября, на съезде с Коломяжского путепровода перевернулся легковой автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

Как стало известно, в ДТП попала машина каршерингового сервиса "Делимобиль". По предварительной информации, из-за гололедицы водитель не справился с управлением и попал в занос, в результате которого авто перевернулось и влетело в дорожное ограждение. По словам очевидцев, пассажир за рулем серьезных повреждений не получил и остался на месте ДТП дожидаться сотрудников ГАИ.

Ранее на Piter.TV: Полиция Петербурга задержала водителя грузовика, устроившего массовую аварию на ЗСД

Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Теги: авария , дтп
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5