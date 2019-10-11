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Двух пенсионеров госпитализировали после пожара на Колокольной улице

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Возгорание произошло в 6-комнатной коммунальной квартире.

Рано утром в Центральном районе Петербурга тушили пожар. Возгорание произошло в квартире дома №12 на Колокольной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 05:02 утра. Огонь разгорелся в 6-комнатной коммунальной квартире. В комнате площадью 15 квадратных метров выгорела вся обстановка. Из здания пришлось эвакуировать восемь человек. Для обследования были госпитализированы пожилые мужчина и женщина.

В 07:55 пожал был ликвидирован.

Ранее мы писали, что на Херсонской улице сгорели ВАЗ и "Фольксваген".

Видео: ВКонтакте / Мурад Айдемиров

Теги: возгорание, мчс, пожар в коммуналке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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