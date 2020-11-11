На Колыме изъято из незаконного оборота более 350 килограммов красной икры.

Ирина Волк раскрыла подробности операции, проведенной в Магаданской области.

Свышк 350 килограммов немаркированной красной икры изъяли российские правоохранительные органы по Магаданской области у преступников. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина ВОлк через социальные сети. Известно, что местная жительница со своими сообщниками организовала вылов рыб лососевых пород. Затем из полученных биологических ресурсов региона злоумышленники добывали икру. Весь процесс происходил вблизи села Ямск. Далее партия товара отправлялась в другой поселок для реализации клиентам.

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В настоящее время в отношении одного из фигурантов расследования ведется уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дополнительно решается вопрос о расследовании по статье 256 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа