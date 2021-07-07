Полицией раскрыта кража немецкого кортика образца 1938 года из антикварной лавки на востоке Москвы

В преступлении участвовали два человека.

Российские правоохранительные органы раскрыли кражу кортика образца 1938 года немецкого производства из антикварной лавки, расположенной в восточной части Москвы. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что с заявлением о преступлении к полицейским обратился владелец магазина на Щелковском шоссе. Он пояснил, что во время инвентаризации в торговой точке зафиксировал пропажу раритетного товара стоимостью 300 тысяч рублей.

Осмотрев записи с камер видеонаблюдения, он увидел, что имущество с витрины похитил один из посетителей, который заходил в лавку вместе с женщиной некоторое время назад. прессс-служба МВД РФ

При этом одна из участников аферы в момент кражи целенаправленно отвлекала продавца. Позже оперативники установили и задержали 27-летнюю участницу преступления. Спустя некоторое время был пойман ее сообщник. Фигуранты расследования пояснили, что сдали похищенный кортик в ломбард. В настоящее время устанавливается местонахождение антикварного изделия. В отношении пары ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа