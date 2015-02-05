На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам в День флага

Ей будут предъявлены обвинения в нападении, а также ношении ножа вне дома.

На Кипре арестовали украинку, угрожавшую ножом россиянам, которые праздновали День государственного флага. Об этом сообщает портал "Филелефтерос".

Инцидент произошел в понедельник, 22 августа. Группа людей собралась возле церкви Фанеромени, чтобы отметить национальный праздник. К ним подошла женщина из Украины с признаками опьянения и размахивала ножом.

Находившиеся рядом полицейские задержали ее. Женщине будут предъявлены обвинения в нападении, а также ношении ножа вне дома.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе подняли российский триколор в честь Дня флага.

Видео: Telegram / Mash