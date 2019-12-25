На Камчатской улице "Хендай" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Пежо"

Пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 октября около 16:10 на улице Камчатская у дома №9а произошло ДТП.

Сообщается, что 59-летний водитель "Хендай Грета" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении "Пежо" под управлением 25-летнего водителя. В результате столкновения водителя "Пежо" госпитализировали в тяжелом состоянии, а виновника аварии – с травмами средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV