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На Камчатской улице "Хендай" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Пежо"
Сегодня, 19:37
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smirenny

На Камчатской улице "Хендай" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Пежо"

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Пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 октября около 16:10 на улице Камчатская у дома №9а произошло ДТП. 

Сообщается, что 59-летний водитель "Хендай Грета" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении "Пежо" под управлением 25-летнего водителя. В результате столкновения водителя "Пежо" госпитализировали в тяжелом состоянии, а виновника аварии – с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что на Владимирском проспекте сбили пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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