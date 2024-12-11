На Камчатке застрелили гендиректора гостиничного комплекса

Подозреваемый самостоятельно сдался полиции.

Генеральный директор гостиничного комплекса застрелен на Камчатке в собственном кабинете. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета России. Известно, что инцидент произошел на территории города Петропавловск-Камчатский. Предполагаемый преступник самостоятельно связался с правоохранительными органами и рассказал о трагедии. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В надзорном ведомстве отметили, что согласно предварительным данным, днем третьего февраля 67-летний соучредитель гостиничного комплекса поссорился с коллегой. Мужчины конфликтовали из-за финансовой деятельности. В результате злоумышленник из охотничьего ружья выстрелил в голову 45-летнему оппоненту. Сейчас фигурант расследования задержан. Специалисты решают вопрос о выборе ему меры пресечения.

После убийства сыном своего отца на улице Летчика Пилютова возбудили дело.

Фото: Telegram / SHOT, Следстенный комитет России