На Камчатке рысь забралась на газоперегрузочное судно, стоявшее на якоре

Животное было доставлено в естественную среду обитания.

В региональном министерстве по природным ресурсам сообщили, что на стоящем в бухте специальном судне, в котором будет храниться сжиженный природный газ, работники поймали рысь. В профильном ведомстве уточнили, что дикий зверь находился на борту "Коряк ПХГ" в бухте Бечевинской. Спасательная операция незваного гостя была проведена при участии представителей "НОВАТЭК", КРОО "Общество помощи животным "Доброе Сердце", управления ветеринарии Минсельхоза.

Каким образом рысь оказалась на судне посреди акватории бухты неизвестно. Тем не менее, благодаря всестороннему содействию экологически ответственного бизнеса и Минприроды был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания. пресс-служба краевого Минприроды РФ

Ранее стало известно о том, что первое плавучее хранилище для СПГ доставлено с территории Южной Кореи в бухту Бечевинская, расположенная на территории Камчатского края в июле 2023 года. "Коряк ПХГ" представляет из себя несамоходное сооружение длиной 400 метров, шириной 60 метров и осадкой с грузом в 12,2 метра. Вместимость хранилища составляет 360 тысяч кубических метров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости