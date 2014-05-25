На Камчатке задержан подозреваемый в покушении на убийство работницы кафе

Мужчина избил коллегу во время бытового конфликта.

Сотрудники Управления уголовного розыска правоохранительных органов страны по Камчатскому краю в кратчайшие сроки задержали ранее неоднократно судимого приезжего из Краснодарского края. Мужчина подозревается по статье за покушение на убийство сотрудницы кафе, расположенного в поселке Сокоч Елизовского района. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что между пострадавшей и другим сотрудником заведения общепита произошел конфликт. В результате мужчина избил свою коллегу, после чего скрылся. Далее пациентка с различными травмами была госпитализирована в медицинскую организацию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ. Следователи и полицейские выясняют обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ирина Волк, пресс-екретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа