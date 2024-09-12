На Камчатке полицейские изъяли из незаконного оборота более 240 кг красной икры

Ирина Волк раскрыла подробности криминального эпизода в регионе.

Российские правоохранительные органы на территории Камчатского края задержали местного жителя из Мильковского района, который планировал заработать на незаконной добыче водных биологических ресурсов. Сотрудники полиции остановили транспортное средство для проверки документов у водителя. В багажнике автомобиля специалисты нашли свыше 240 килограммов красной икры без соответствующих разрешений. Установлено, что в 2023 году во время путины мужчина нелегально вылавливал рыбу лососевых пород, затем добывал из нее деликатес ради дальнейшей реализации. Общий ущерб для государства составил более десяти миллионов рублей.

Для перевозки этой продукции он пользовался услугами водителя. Икра изъята и помещена на хранение. пресс-служба МВД РФ

По факту криминальной деятельности возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 256 УК РФ.

В Самаре осудят директора турфирмы, сорвавшую отдых 5 клиентов, похитив у них более 745 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД Медиа