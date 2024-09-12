В Самаре осудят директора турфирмы, сорвавшую отдых 5 клиентов, похитив у них более 745 тысяч рублей

Полиция задержала мошенницу.

В российском городе Самаре осудят директора туристической фирмы, сорвавшую отдых пяти клиентов. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы правоохранительных органов. В полиции уточнили, что к оперативникам за небольшой промежуток времени обратились несколько человек. Они объяснили, что хотели приобрести путёвки в зарубежные страны, в том числе в Турцию и Индию. Подозреваемая, не желая выполнять каких-либо взятых на себя обязательств, заключила с потерпевшими договоры и получила от клиентов денежные средства в качестве оплаты за услуги. Однако наличные тратились на личные нужды предпринимательницы. В общей сложности женщина украла у жертв свыше 745 тысяч рублей.

Она говорила потерпевшим, что якобы уже приобрела для них необходимые документы, в том числе билеты на самолёт, и отдаст их накануне вылета. пресс-служба МВД РФ по региону

Перед назначенными датами вылета злоумышленница сообщала жертвам обмана об отмене туров из-за возникшей ошибки при оплате путёвки, а затем переставала выходить с потерпевшими на связь. В ходе расследования обвиняемая возместила потерпевшим часть причинённого материального ущерба. В ее отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа