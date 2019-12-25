На КАДе каршеринг пробил ограждение и вылетел на обочину

Образовалась километровая пробка.

В среду, 12 февраля, на КАДе каршеринг попал в серьёзное ДТП. Автомобиль пробил ограждение и вылетел на обочину. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на внешней стороне КАД, на 110 километре. Отметим, что на этом участке ведётся прокладка автодороги. Каршеринг пробил строительные ограждение и вылетел в поле к тракторам. На кадрах видно, что автомобиль сильно пострадал. О состоянии водителя ничего неизвестно.

На месте работают полицейские и соответствующие службы. Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает, что из-за аварии движение сильно затруднено. Водители не могут миновать этот участок дороги около 30 минут.

Ранее мы сообщали о том, что три машины сгорели утром в Красносельском районе.

Фото:Piter.TV