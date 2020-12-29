На КАД загорелся грузовик

На место происшествия вызвали службы экстренного реагирования.

Днем в пятницу, 22 января, на внутреннем кольце КАД заметили загоревшийся грузовик. В полицию о происшествии сообщили около половины второго часа дня.

Источник в правоохранительных органах отметил, что горел моторный отсек и часть кабины в "Камазе". Обошлось без пострадавших: по всей видимости, водитель успел выпрыгнуть из кабины. О том, в каком состоянии находится мужчина, ничего неизвестно. Причины возгорания не уточняются.

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"