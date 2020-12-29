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На КАД загорелся грузовик

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На место происшествия вызвали службы экстренного реагирования.

Днем в пятницу, 22 января, на внутреннем кольце КАД заметили загоревшийся грузовик. В полицию о происшествии сообщили около половины второго часа дня.

Источник в правоохранительных органах отметил, что горел моторный отсек и часть кабины в "Камазе". Обошлось без пострадавших: по всей видимости, водитель успел выпрыгнуть из кабины. О том, в каком состоянии находится мужчина, ничего неизвестно. Причины возгорания не уточняются. 

Ранее мы писали, что СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп, загорелся грузовик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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