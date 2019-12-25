На КАД задержали мужчину, перевозившего почти 300 г наркотиков

Сумку с кристаллообразным веществом белого цвета нашли в ходе личного досмотра.

Ночью 21 апреля на 108-м км внешнего кольца КАД за мелкое хулиганство задержали 30-летнего безработного мужчину. В ходе досмотра выяснилось, что он перевозил с собой наркотическое вещество. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, где у него изъяли черную сумку с кристаллообразным веществом белого цвета. Экспертиза выявила, что задержанный перевозил смесь, содержащую производное N-Метилэфедрона, общей массой 289,5 г.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Расследование продолжается.

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