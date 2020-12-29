На КАД за Вантовым мостом сгорел автомобиль

Машина полностью уничтожена огнем.

В четверг, 7 января, на КАД произошло возгорание легкового автомобиля. Машина, объятая огнем, заняла полосу движения за Вантовым мостом в сторону Мурманского шоссе. Информация об этом появилось в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Автомобиль полностью сгорел – сейчас его потушили. Какой-либо информации о пострадавших не сообщается.

Ранее мы рассказали о том, что Nissan с пьяным водителем за рулем влетел в ограждение на Ветеранов.

Фото: ВКонтакте / spb_today