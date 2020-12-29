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На КАД за Вантовым мостом сгорел автомобиль
Сегодня, 15:29
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lizapoluda

На КАД за Вантовым мостом сгорел автомобиль

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Машина полностью уничтожена огнем.

В четверг, 7 января, на КАД произошло возгорание легкового автомобиля. Машина, объятая огнем, заняла полосу движения за Вантовым мостом в сторону Мурманского шоссе. Информация об этом появилось в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Автомобиль полностью сгорел – сейчас его потушили. Какой-либо информации о пострадавших не сообщается. 

Ранее мы рассказали о том, что Nissan с пьяным водителем за рулем влетел в ограждение на Ветеранов.

Фото: ВКонтакте / spb_today

Теги: автомобиль горит, вантовый мост, дтп, кад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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