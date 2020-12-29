На КАД за Вантовым мостом сгорел автомобиль

В четверг, 7 января, на КАД произошло возгорание легкового автомобиля. Машина, объятая огнем, заняла полосу движения за Вантовым мостом в сторону Мурманского шоссе. Информация об этом появилось в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Автомобиль полностью сгорел – сейчас его потушили. Какой-либо информации о пострадавших не сообщается.
Ранее мы рассказали о том, что Nissan с пьяным водителем за рулем влетел в ограждение на Ветеранов.
Фото: ВКонтакте / spb_today
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