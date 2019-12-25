На КАД "Ситроен" столкнулся со встречной фурой

Как сообщили очевидцы в соцсетях, в среду, 20 мая, на севере КАД у съезда на ЗСД произошла авария.
Отмечается, что на участке дороги ведется ремонт, "Ситроен" столкнулся со встречной фурой.
В комментариях к фото рассказали, что водителя легковой машины вытаскивали спасатели, однако достоверной информации, в каком состоянии находится мужчина, неизвестно. Также непонятно, что послужило причиной столкновения.
Ранее мы писали, что на перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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