На КАД "Ситроен" столкнулся со встречной фурой

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, в среду, 20 мая, на севере КАД у съезда на ЗСД произошла авария.

Отмечается, что на участке дороги ведется ремонт, "Ситроен" столкнулся со встречной фурой.

В комментариях к фото рассказали, что водителя легковой машины вытаскивали спасатели, однако достоверной информации, в каком состоянии находится мужчина, неизвестно. Также непонятно, что послужило причиной столкновения.

Ранее мы писали, что на перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте