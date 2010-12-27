На Гражданском проспекте неизвестные ограбили фургон с сигаретами

Полиция начала розыск злоумышленников.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО, данный инцидент произошел утром в пятницу, 27 сентября. В одиннадцатом часу утра в полицию обратился 37-летний водитель-экспедитор, лишившийся товара не по своей воле.

У дома №25/1 по Гражданскому проспекту он выгружал товар у торговой точки на своем автомобиле марки "ГАЗ". К нему подошли двое неизвестных и силой закрыли мужчину внутри кузова машины. На отечественном авто преступники доехали к дому №27/2 по Гражданскому проспекту и выгрузили в свой автомобиль почти 800 блоков сигарет, зажигалки и энергетические напитки.

После этого неизвестные скрылись с места происшествия. Сумму похищенного предстоит установить.

По факту происшествия в Калининском районе города воозбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж).

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