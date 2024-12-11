На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев

Услуга должна облегчить жизнь автовладельцам и другим участникам дорожного движения.

С последним обновлением мобильного приложения "Госуслуг" у российских пользователей появилась возможность отправки анонимных сообщений для владельцев автомобилей. При помощи такого функционала можно уведомить человека о включенных фарах его транспортного средства, а также открытом окне, сработавшей в машине сигнализации, спущенном колесе, эвакуации транспортного средства с места стоянки или о ДТП с ее участием. Кроме этого автовладельцы получат возможность отправлять другому водителю различные уведомления. В том числе о том, что его транспортное средство загораживает проезд другим участникам дорожного движения.

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно перейти в раздел "Транспорт Права" и выбрать там "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Дополнительно нужно будет указать регистрационный номер машины. В свою очередь адресат получит сведения о локации, из которой было отправлено уведомление.

Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом.

Фото: Piter.tv