Фото: на Герасимовской асфальт не выдержал водовоз

ВОда не пролилась, но колесо машины прочно застряло в образовавшейся дыре.

В Калининском районе Петербурга днем 18 апреля асфальт не выдержал тяжести бочки с водой. Дорожные службы на водовозе застряли задним колесом на Герасимовской улице. Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями с места событий.

Местные жители добавили, что бочку вез трактор. Несмотря на инцидент, вода из транспортного средства не пролилась. Пользователи соцсетей заметили, что несмотря на провал дорожного покрытия, фара на водогрузе не повредилась.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб



