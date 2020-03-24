На Фарфоровской горела коммуналка

Возгорание потушили до прибытия пожарных.

Сегодня, 27 ноября, в Невском районе произошел пожар. На Фарфоровской улице в доме № 22 горела коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Воспламенение началось в 16:04. Огонь распространился в жилом комнате по обстановке площадью один "квадрат". Тушить коммуналку приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Владельцы жилья потушили мебель до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

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