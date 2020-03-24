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На Фарфоровской горела коммуналка
Сегодня, 17:06
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На Фарфоровской горела коммуналка

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Возгорание потушили до прибытия пожарных.

Сегодня, 27 ноября, в Невском районе произошел пожар. На Фарфоровской улице в доме № 22 горела коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Воспламенение началось в 16:04. Огонь распространился в жилом комнате по обстановке площадью один "квадрат". Тушить коммуналку приехали 10 спасателей и две спецмашины. 

Владельцы жилья  потушили мебель до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Ударников взорвался грузовик.

Фото: 

Теги: горела коммуналка, мчс, пожар в невском районе, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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