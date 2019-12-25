На Елагином острове в четь масленицы испекут 10 тыс. блинов

Гуляния намечены на 6 марта.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдут праздничные гуляния в честь масленицы, пройдет мероприятие 6 марта. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мерпориятия будут проходить по всему городу, включая парк им. Бабушкина и парк 300-летия. При этом на Елагином острове планируют в честь праздника испечь 10 тыс. блинов.

Кроме того, в ЦПКиО будет организовано пять площадок. В конце марта сожгут чучело, а также ящик с письмами жалобами о невзгодах, которые петербуржцы смогут оставить в течении недели.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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