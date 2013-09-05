На Елагином острове извращенец из Узбекистана изнасиловал девушку

В ЦПКиО имени Кирова мигрант изнасиловал девушку, которая гуляла по парку. Об этом сообщили на портале Neva.Today.
К полицейским обратился охранник Елагина острова. Он рассказал стражам порядка, что задержал мужчину, который напал на петербурженку. На место случившегося прибыл наряд. Правоохранители доставили злоумышленника в отдел.
Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана. Мужчина прибыл в Россию на заработки.
По факту изнасилования девушки возбудили уголовное дело. Подробности уточняются. Проводится проверка.
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Фото: Pexels
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