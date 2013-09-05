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На Елагином острове извращенец из Узбекистана изнасиловал девушку
Сегодня, 10:59
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На Елагином острове извращенец из Узбекистана изнасиловал девушку

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Иностранец пристал к девушке, когда она гуляла по парку.

В ЦПКиО имени Кирова мигрант изнасиловал девушку, которая гуляла по парку. Об этом сообщили на портале Neva.Today. 

К полицейским обратился охранник Елагина острова. Он рассказал стражам порядка, что задержал мужчину, который напал на петербурженку. На место случившегося прибыл наряд. Правоохранители доставили злоумышленника в отдел. 

Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана. Мужчина прибыл в Россию на заработки. 

По факту изнасилования девушки возбудили уголовное дело. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Лужском районе две девочки стали жертвами педофила.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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