На Елагином острове извращенец из Узбекистана изнасиловал девушку

Иностранец пристал к девушке, когда она гуляла по парку.

В ЦПКиО имени Кирова мигрант изнасиловал девушку, которая гуляла по парку. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

К полицейским обратился охранник Елагина острова. Он рассказал стражам порядка, что задержал мужчину, который напал на петербурженку. На место случившегося прибыл наряд. Правоохранители доставили злоумышленника в отдел.

Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана. Мужчина прибыл в Россию на заработки.

По факту изнасилования девушки возбудили уголовное дело. Подробности уточняются. Проводится проверка.

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