На Елагином острове 6 декабря пройдет предновогодний концерт

В зале прозвучат народные песни и старинные романсы.

На Елагином острове сегодня, 6 декабря, пройдет концерт "В ожидании Нового года". Насладиться музыкой можно в зале Фрейленского корпуса. Об этом сообщили в группе ЦПКиО имени Кирова.

Концерт камерной музыки пройдет в рамках проекта "Елагинские вечера". В зале прозвучат народные песни, старинные романсы, спиричуэлс, песни Дунаевского, песни из популярных фильмов. Будут исполнены фрагменты из балета Чайковского "Щелкунчик" в вариантах балетного клавира и обработок Плетнева для сольного фортепиано. Будут исполнены сочинения Метнера и других авторов.

Музыкальный вечер начнется в 19:30. Можно приобрести билеты по Пушкинской карте.

Ранее на Piter.tv: в ЦПКиО им. Кирова покажут балет на льду.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова, Pxhere