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На Дворцовой площади сегодня отмечают День Хранителей города
Сегодня, 16:42
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На Дворцовой площади сегодня отмечают День Хранителей города

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Свои композиции перед петербуржцами исполнили работники  Государственной академической капеллы. Кроме того, горожане приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных и подвижных играх. 

День Хранителей Петербурга отмечают сегодня, 18 сентября. Праздник проводят на Дворцовой площади. Перед горожанами выступили музыканты и поэты. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург". 

Свои композиции перед петербуржцами исполнили работники  Государственной академической капеллы. Танцевальными номерами горожан порадовали хореографы и музыкальные коллективы. Жителям Северной столицы показали фигуры ангелов, которые расписали студенты и преподаватели Академии имени Штиглица.

Кроме того, горожане приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных и подвижных играх. 

Символы  хранителей Петербурга торжественно подарили медикам, которые активно ведут борьбу с опасным врагом последних трех лет – коронавирусом.

Ранее на Piter.tv: мощи Сергия Радонежского привезут в Казанский собор 25 сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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