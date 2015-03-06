На Дворцовой площади сегодня отмечают День Хранителей города

Свои композиции перед петербуржцами исполнили работники Государственной академической капеллы. Кроме того, горожане приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных и подвижных играх.

День Хранителей Петербурга отмечают сегодня, 18 сентября. Праздник проводят на Дворцовой площади. Перед горожанами выступили музыканты и поэты. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург".

Свои композиции перед петербуржцами исполнили работники Государственной академической капеллы. Танцевальными номерами горожан порадовали хореографы и музыкальные коллективы. Жителям Северной столицы показали фигуры ангелов, которые расписали студенты и преподаватели Академии имени Штиглица.

Кроме того, горожане приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных и подвижных играх.

Символы хранителей Петербурга торжественно подарили медикам, которые активно ведут борьбу с опасным врагом последних трех лет – коронавирусом.

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Фото: Piter.tv