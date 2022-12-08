На Дворцовой площади с 19 декабря заработает "Новогодняя почта"

В этот раз почта будет работать на час дольше, с 17:00 до 21:00.

С 19 по 30 декабря все желающие смогут прийти на Дворцовую площадь, бесплатно взять открытку и отправить её в любую точку РФ. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В прошлом году через нашу "Новогоднюю почту" было отправлено более 20 тысяч открыток и к почтовым ящикам выстраивались очереди. Мы решили расширить зону "Новогодней почты" в два раза и поставить два почтовых ящика. Кирилл Смирнов, генеральный директор АО "Петроцентр" и главный редактор газеты "Петербургский дневник"

Также в этот раз почта будет работать на час дольше, с 17:00 до 21:00.

Раздавать в этом году будут не простые открытки, а авторские. Среди учеников художественных школ и студентов профильных вузов был проведен конкурс, чтобы выбрать шесть лучших вариантов новогодних открыток. Сначала жюри отобрало 30 финалистов, а завтра по итогам голосования в группе "Друзья Петербурга" станут известны имена победителей.

Фото: Петербургский дневник