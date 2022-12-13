На Дворцовой площади прошла репетиция парада Победы

Во время репетиции военнослужащие отработали строевые приемы с оружием, перестроения в составе подразделения и совершение торжественного марша.

Во вторник, 25 апреля, прошла первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.tv.

Во время репетиции военнослужащие отработали строевые приемы с оружием, перестроения в составе подразделения и совершение торжественного марша.

Отрабатывать строевой шаг и ход техники будут еще три раза. Так, тренировки пройдут 27 апреля и 4 мая в 16:00. Генеральная репетиция, назначенная на 7 мая, начнетсяв 10:00.

Напомним, что 27 апреля и 4 мая с 14:00 до 18:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрывать ряд улиц. Речь идёт об участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, а также о Миллионной улице, проезде у дома №4 и дома №6-8 на Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной и Дворцовому проезду. Кроме того, перекрыты будут Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейская набережная и Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Ранее в Петербурге отменили шествие "Бессмертного полка". По словам парламентария, акция "не отменятся, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы".

Видео: Piter.tv

