В субботу, 24 августа, на Дворцовой площади проходит спортивный праздник "Питерский заряд" в рамках молодежного форума "Выше крыши".
С 10 до 11 утра чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, многократный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова проводят зарядку для всех желающих.
Участие в акции бесплатное, регистрация не требуется.
Ранее Piter.TV сообщал, что молодежь Кингисеппа провела уборку в Кургальском заповеднике.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )