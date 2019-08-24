Зарядку для всех желающих проводят Елизавета Туктамышева, Вячеслав Тисленко и Наталья Камолинкова.

В субботу, 24 августа, на Дворцовой площади проходит спортивный праздник "Питерский заряд" в рамках молодежного форума "Выше крыши".

С 10 до 11 утра чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, многократный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова проводят зарядку для всех желающих.

Участие в акции бесплатное, регистрация не требуется.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодежь Кингисеппа провела уборку в Кургальском заповеднике.

Видео: Piter.TV