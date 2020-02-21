На Дворцовой площади прошел смотр сил правоохранительных органов

Смотром и инструктажом подразделений ГУ МВД РФ руководил Роман Плугин.

Утром в пятницу, 21 февраля, на Дворцовой площади в Петербурге состоялся смотр сил правоохранительных органов. На традиционное собрание прибыли сотрудники дорожной и городской полиции, а также Росгвардия. На площади в центре города собралось порядка 600 человек.

Смотр и инструктаж строевых подразделений правоохранительных органов, задействованных в охране общественного порядка, провел глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Ранее мы сообщали о том, что согласно указу президента РФ Владимира Путина генеральские звания в общей сложности получили 60 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК. В их числе оказался и глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Видео: Piter.tv