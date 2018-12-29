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На Дворцовой площади началась репетиция парада к 75-летию снятия блокады Ленинграда

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Генеральный прогон состоится 24 января.

Во вторник, 22 января, в Петербурге началась репетиция парада, посвященного 75-летию годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает мобильный крреспондент Piter.TV.

Напомним, что первые две репетиции были пешими, а остальные - с использованием боевой техники. Впервые тренировка состоялась 15 января, следующая была в15 часов 17 января. Пешие расчеты маршировали по Дворцовой.

В данный момент на Дворцовой площади раскинулась боевая техника, она проедет по центру Петербурга в 21 час. Отметим, что вечернее время выбрано не случайно, чтобы не затруднять для местных жителей передвижение по городу.

Генеральная репетиция назначена на 10 утра 24 января.

Ранее мы сообщали о том, что Почти 3 тысячи петербуржцев сдали "хвойных красавиц" на переработку 

Видео:: Piter.tv

Теги: репетиция парада к 75-летию, репетиция парада спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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