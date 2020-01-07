  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:51
111
arteliseev
Код вставки плеера

На Дворцовой площади показывают советские мультики

0 0

На главной новогодней елке Петербурга вечером зажгут огни.

В Петербурге на Дворцовой площади в субботу идет новогодний концерт. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV с места события.

На нескольких больших экранах на площади показывают старые советские пластилиновые мультики. 

Утром в Северную столицу прибыл из Великого Устюга Всероссийский Дед Мороз. Именно он зажжет главную новогоднюю елку города. Петербуржцы также могут написать письма Деду Морозу и вручить их адресату в конце вечера.

Ранее мы рассказывали об открытии Рождественской ярмарки на Манежной площади.

Фото: Piter.TV

 

Теги: дворцовая площадь, дед мороз, елка, концерт, праздник, советские мультики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии