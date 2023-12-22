На Дунайском проспекте утро началось с пожара

Полыхал "Форд" у дома № 14.

Сегодня утром, 15 февраля, на Дунайском проспекте произошел пожар. У дома № 14 загорелась иномарка "Форд". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 08:33. На место случившегося прибыли 10 пожарных и две спецмашины. Они потушили пламя за 15 минут.

В автомобиле марки "Форд" происходило горение моторного отсека и частично салона. Тушили пламя 10 спасателей.



В 8:48 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv