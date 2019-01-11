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На Думской прохожие заметили подростка с пеной изо рта
Сегодня, 11:03
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На Думской прохожие заметили подростка с пеной изо рта

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Пострадавшего отправили в больницу.

В пятницу, 16 декабря, жители Петербурга заметили на Думской 15-летнего школьника, которому стало плохо. По информации Piter.tv, у мальчика шла изо рта пена. 

Пострадавшего отправили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, юноша отравился неизвестным веществом.

Сейчас за дело взялась полиция. Правоохранители ведут поиск записей с камер наблюдения. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: в Пикколово полыхали более 500 "квадратов" нежилого здания.

Фото: Piter.tv

Теги: думская, мвд, отравился наркотиком, подросток, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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