На День города и "Алые паруса" петербургское метро будет работать круглосуточно

Кроме того, в эти праздничные дни на маршруты запустят дополнительные ночные автобусы.

Петербургское метро будет работать круглосуточно на День города и праздник выпускников "Алые паруса". Кроме того, в эти дни на маршруты запустят дополнительные ночные автобусы. Соответствующее постановление уже подписали в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

На официальном сайте правительства Северной столице отмечается, что в дни круглосуточной работы метрополитена с 00:00 до 6:00 автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус № 37 будут развозить жителей спальных районов к станциям петербургской подземки.

В 2018 году День города жители Петербурга отмечают в воскресенье, 27 мая. Ранее мы писали, что праздник выпускников "Алые паруса" в этом году назначен на субботу, 23 июня.

Фото: visit-petersburg.ru